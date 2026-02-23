La musica tutto l’anno Il Sanremo della Bonamici | Che vinca chi sa cantare

Il festival di Sanremo si avvicina, e la cantante Bonamici si prepara a salire sul palco con entusiasmo. La sua partecipazione nasce dall’amore per la musica e dalla voglia di mettere alla prova il proprio talento davanti a un vasto pubblico. La cantante ha già scelto il brano con cura, sperando di conquistare la giuria e gli spettatori. La competizione si preannuncia aperta, con tanti artisti pronti a mettere in mostra le proprie capacità.

Mancano poche ore all’inizio del festival di Sanremo: il momento dell’anno in cui l’Italia si ferma e la musica diventa protagonista assoluta. Per una settimana il tempo sarà scandito dalle note musicali che risuoneranno sul palco dell’Ariston, come per magia. Ma ci sono luoghi dove questa magia si respira tutto l’anno. E’ il caso della scuola Bonamici che dal 1979 rappresenta una delle realtà più vive del panorama musicale cittadino, con oltre 500 allievi, e che ha toccato con mano l’evoluzione dei generi e dei gusti musicali di generazione in generazione. "Se un tempo la scuola era prettamente ‘colta’, oggi siamo un laboratorio di musiche senza esclusione di genere: dal medioevo all’elettronica, dal jazz al pop - spiega la direttrice della scuola Angelica Ditaranto -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sanremo 2026, l'opening party della Crociera della Musica di Costa Toscana accende il Festival con fuochi d'artificio - facebook.com facebook

#Sanremo2026 A Sanremo, a -2 dall'inizio del Festival, musica e fuochi d’artificio con l’Opening Party sulla Costa Toscana, palcoscenico sul mare delle cinque serate. L'intero contributo dello spettacolo di oggi andrà al progetto del Nuovo Gaslini. Video di x.com