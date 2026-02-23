La moviola di Milan-Parma | insufficiente l’arbitro Piccinini L’analisi degli episodi chiave

L’arbitro Piccinini ha commesso errori decisivi durante Milan-Parma, partita della 26ª giornata di Serie A. La moviola analizza alcuni episodi chiave in cui il direttore di gara ha preso decisioni discutibili, influendo sul risultato finale. La sconfitta casalinga del Milan si lega a queste valutazioni sbagliate, che hanno favorito gli ospiti. La partita si è conclusa con un risultato stretto e ricco di polemiche per le decisioni arbitrali.