La moviola di Milan-Parma | insufficiente l’arbitro Piccinini L’analisi degli episodi chiave
L’arbitro Piccinini ha commesso errori decisivi durante Milan-Parma, partita della 26ª giornata di Serie A. La moviola analizza alcuni episodi chiave in cui il direttore di gara ha preso decisioni discutibili, influendo sul risultato finale. La sconfitta casalinga del Milan si lega a queste valutazioni sbagliate, che hanno favorito gli ospiti. La partita si è conclusa con un risultato stretto e ricco di polemiche per le decisioni arbitrali.
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 0-1 per gli ospiti. Voto 5, quindi insufficienza piena, all'arbitro del match, il signor Marco Piccinini della Sezione A.I.A. di Forli, per aver sbagliato nell'episodio clou della partita. Ma andiamo con ordine. Piccinini lascia correre al 7', quando Edoardo Corvi travolge in piena area di rigore Ruben Loftus-Cheek, costringendo il Milan a cambiare il suo giocatore, gravemente infortunato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Napoli-Milan, la moviola: insufficiente l'arbitro Zufferli. Ecco i due episodi chiave del matchNel confronto tra Napoli e Milan valido per la Supercoppa Italiana, l'arbitro Luca Zufferli ha suscitato molte polemiche per alcune decisioni discutibili.
Moviola Milan Parma: la decisione di Piccinini sul gol di Troilo, cos'è successo all'85'! Gli episodi dubbi del matchLa moviola di Milan-Parma ha deciso che il gol di Troilo all'85' non è stato valido, causando molte polemiche tra i tifosi.
