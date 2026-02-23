La moviola di Milan-Parma Cesari | Il gol di Troilo è irregolare Il blocco di Valenti è sempre punibile

Graziano Cesari ha analizzato il gol di Troilo, ritenendolo irregolare e attribuendo la responsabilità a un blocco di Valenti, sempre punibile. L'ex arbitro di Serie A ha spiegato che il movimento di Troilo non rispettava le regole e che l'azione di Valenti ha influenzato il risultato. Questa decisione ha suscitato molte discussioni tra tifosi e analisti, evidenziando come le scelte arbitrali possano cambiare l’esito di una partita.

Milan-Parma è stata decisa da un gol che ha scaturito un'ondata di polemiche. La rete di Troilo è stata viziata da una spinta del difensore del Parma su Bartesaghi, oltre che da un blocco di Valenti sull'uscita di Maignan. L'arbitro Piccinini ha convalidato il gol dopo essere stato richiamato dal Var, scatenando la furia dei tifosi rossoneri. In merito all'episodio che ha deciso la partita si è espresso anche l'ex arbitro Graziano Cesari. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate nell'ultima puntata di 'Pressing'. "L'arbitro Piccinini all'inizio indica fallo per i rossoneri e si sposta verso l'area piccola, dove ha visto un contatto su Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Marelli denuncia che il gol di Troilo nel match Milan-Parma non doveva essere convalidato, poiché Valenti ostacola Maignan.

Valenti Maignan ha criticato la decisione di convalidare il gol di Troilo nel match tra Milan e Parma, dopo che Marelli ha spiegato che l'arbitro non avrebbe dovuto approvare la rete.

