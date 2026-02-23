La morsa transatlantica sul farmaco Per l’Italia la scelta è subire o riformare?
La stretta tra Stati Uniti e Unione Europea sul controllo dei farmaci deriva dalle divergenze nelle regolamentazioni e nei costi di produzione. In Italia, questa situazione spinge le aziende a rivedere le strategie di mercato o a cercare soluzioni alternative. Le aziende farmaceutiche italiane affrontano sfide crescenti, tra restrizioni e aumenti di spese. La questione riguarda anche la sostenibilità di lungo termine del settore. La discussione si concentra sulla capacità di adattarsi alle nuove norme e alle pressioni globali.
Mentre il dibattito pubblico italiano sulle politiche sanitarie rimane spesso incagliato in logiche contabili di breve respiro, sull’ecosistema globale delle Life science si sta abbattendo una tempesta perfetta. L’epicentro è a Washington D.C., dove la necessità di ridurre il prezzo dei farmaci è diventata una priorità assoluta e strutturale, sostenuta da un solido consenso bipartisan. Che la spinta provenga dall’amministrazione Trump o dalle storiche battaglie dei Democratici per la sostenibilità di Medicare, la direzione americana è tracciata: gli Stati Uniti non sono più disposti a sovvenzionare, da soli, l’innovazione farmaceutica globale. 🔗 Leggi su Formiche.net
