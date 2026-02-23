la moglie di james van der beek e il messaggio commovente per la famiglia di eric dane

Kimberly Brook, moglie di James Van Der Beek, ha scritto un messaggio toccante per la famiglia di Eric Dane, appena otto giorni dopo la scomparsa dell’attore di Grey’s Anatomy. La sua frase si rivolge soprattutto a Rebecca Gayheart, ex-compagna di Dane e madre delle sue figlie, e intende offrire conforto in un momento difficile. La scelta di parole semplici e dirette mira a sostenere chi sta affrontando il dolore. La sua testimonianza è stata condivisa sui social.

Subito dopo la scomparsa della star di Grey's Anatomy, Kimberly Brook ha scritto un commovente pensiero rivolto principalmente a Rebecca Gayheart, ex-compagna di Dane e madre delle sue figlie La moglie di James Van Der Beek, Kimberly Brook, ha voluto rendere omaggio a Eric Dane, l'attore di Grey's Anatomy scomparso otto giorni dopo il marito. Dane è morto infatti lo scorso 19 febbraio all'età di 53 anni, 10 mesi dopo aver annunciato di essere affetto da SLA. Van Der Beek invece è morto l'11 febbraio precedente a soli 48 anni dopo aver combattuto contro un tumore al colon-retto. L'omaggio di Kimberly Brook alla famiglia di Eric Dane Nelle sue storie su Instagram, Kimberly ha condiviso una foto di lei e James con Eric e la sua ex moglie Rebecca .

