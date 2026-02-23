la manifestazione dei radicali davanti al parlamento della moldova

I radicali hanno organizzato una manifestazione davanti al Parlamento della Moldova per esprimere il loro sostegno all’adesione dell’Europa. La protesta nasce dalla volontà di promuovere un’identità europea più forte nel Paese, come dimostra l’afflusso di manifestanti e i cartelli esposti. La protesta ha attirato l’attenzione di molti passanti e ha coinvolto anche alcuni cittadini locali. La mobilitazione prosegue con un messaggio chiaro: il desiderio di un futuro europeo rimane forte.

Ieri siamo arrivati a Odesa, lasciandoci alle spalle la Moldova e i nostri giorni a Chi?in?u che ci hanno chiarito una cosa: anche il Paese di Maia Sandu ha scelto l’Europa, non solo nelle urne, ma anche nel sentimento d’appartenenza. Eppure, il viaggio d’adesione della Moldova, è stato costantemente ostacolato dalle ingerenze russe. Sabato 21 febbraio a Chi?in?u abbiamo manifestato davanti al Parlamento della Repubblica di Moldova, con noi ci sono stati anche i giovani di Jef Moldova, per sostenere con convinzione il percorso europeo del Paese. Non un gesto simbolico, ma un atto politico chiaro: la scelta europea della Moldova riguarda l’intero continente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

