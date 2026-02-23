La malattia di Fabry raccontata attraverso gli alberi il progetto passa anche da Altofonte

Passa anche dal Palermitano “My Fabry Tree”, il progetto ideato da Aiaf, associazione italiana Anderson-Fabry, che lascia nei territori coinvolti un’eredità concreta di consapevolezza sulla cosiddetta “malattia di Fabry”. Un’iniziativa che unisce ambiente, comunità e informazione in un’unica, potente metafora: ogni persona con la malattia di Fabry ha una storia familiare che merita di essere raccontata, e che può diventare un albero. Insieme, quegli alberi possono diventare il “Bosco di Aiaf”. Dopo l’esperienza emozionante in Trentino, My Fabry Tree ha fatto germogliare nuove radici nel sud Italia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Argomenti discussi: Malattia di Fabry, parere positivo del CHMP su nuovo regime di somministrazione di pegunigalsidasi alfa - OMaR.

Malattia di Fabry, parere positivo del CHMP su nuovo regime di somministrazione di pegunigalsidasi alfaIl Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha emesso un parere positivo raccomandando l’approvazione di un nuovo regime di somministrazione di ... osservatoriomalattierare.it

Malattia di Fabry. Dall’associazione Aiaf 35.000 euro all’Università di Firenze per un nuovo strumento diagnosticoIl dosaggio di Lyso-Gb3 è un esame che può accelerare la diagnosi, ma non viene eseguito sistematicamente in Italia. Spesso, per i pazienti che vengono sottoposti al test nel nostro Paese, i campioni ... quotidianosanita.it

