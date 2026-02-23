‘La lunga frattura’ un saggio antagonista che parla di comunismo

Un nuovo saggio dedicato al comunismo ha suscitato molte discussioni tra gli esperti. L’autore ha scritto il libro per rispondere alle critiche sulla storia del movimento, evidenziando i suoi effetti sulla società. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di studenti e studiosi, che lo stanno leggendo con interesse. La scelta di approfondire questo tema nasce dalla volontà di chiarire alcuni aspetti spesso fraintesi. Il volume si trova in libreria da poche settimane.

Un dato di qualche tempo fa ci diceva che in Italia si pubblicano qualcosa come dodici libri all’ora. Di questi buona parte sono biografie e thriller; poi scadenti romanzi; poca politica, e di quest’ultima poca che valga la pena di essere letta. Poca, ma ci sono le eccezioni. Ed il saggio di cui sto per parlare costituisce una eccezione duplice perché parla di comunismo (ops, comunismo, che parola desueta ), dove “essere comunisti significa costruire un mondo nuovo dal quale lo sfruttamento del capitale e la soggezione allo Stato siano tolti.” Eppure La lunga frattura parla sostanzialmente di questo, della sollevazione delle masse per ottenere un sistema di governo giusto ed eguale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

