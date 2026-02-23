La luna perenna - Alla ricerca del fiôr de i màtti

La luna perenna ha ispirato l’organizzazione di una nuova escursione naturalistica dedicata alla tradizione di Anna Perenna, celebrata dai Latini come il vero Capodanno. La passeggiata mira a far rivivere l’antico rituale, simbolo del risveglio della natura e dell’inizio di un nuovo ciclo. Un gruppo di appassionati si prepara a seguire il percorso, che attraversa boschi e luoghi storici legati a questa antica festività. La visita si conclude in un punto panoramico con un momento di riflessione.

Per il ciclo "Flora Veronensis" una nuova escursione naturalistica per rivivere l'antico rituale di Anna Perenna che era per i Latini il fulcro delle festività annuali: il vero Capodanno che celebrava il risveglio della natura. Sabato 28, accompagnati dalla luna piena marzolina, riproporremo questa ancestrale usanza, cercando di ritrovare nelle radici del passato l'energia per una nuova rinascita. Durante l'escursione approfondiremo la storia di questa usanza, riscoprendo anche un tesoro della cultura contadina ormai dimenticato: il Fiôr de i Màtti. Per chi vuole fermarsi si potrà cenare in compagnia presso la Trattoria Zucchi con menù alla carta e poi scendere all'Osservatorio Astronomico Parco della Lessinia per un'interessante lezione sulle costellazioni invernali.