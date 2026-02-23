la groenlandia dice no alla nave ospedale di trump

La Groenlandia ha respinto la proposta di inviare una nave ospedale di Trump, perché preferisce mantenere il suo sistema sanitario pubblico gratuito. Il primo ministro Jens-Frederik Nielsen ha spiegato che il territorio preferisce affidarsi alle strutture locali, già ben attrezzate. La decisione arriva dopo mesi di discussioni sulla presenza di risorse straniere nella regione. La Groenlandia mira a preservare la propria sovranità sanitaria e politica.

La Groenlandia rifiuta la nave ospedale che il presidente americano Donald Trump voleva inviare. “Abbiamo un sistema sanitario pubblico in cui le cure sono gratuite per i cittadini“, ha detto il primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen. In Groenlandia ci sono cinque ospedali regionali, di cui uno nella capitale Nuuk, che serve pazienti provenienti da tutto il territorio. In Groenlandia e in Danimarca l’accesso all’assistenza sanitaria è gratuito. L’annuncio di Trump assume un significato più profondo in un contesto di crescenti tensioni tra l’amministrazione Trump e l’Europa sul controllo della Groenlandia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

