la giravolta di salvini sul caso del pusher ucciso a rogoredo

Matteo Salvini critica alcuni agenti di polizia coinvolti nel caso di un pusher ucciso a Rogoredo, a causa di sospetti di abusi. Rispondendo a una domanda su un poliziotto arrestato per omicidio volontario, il ministro ha sottolineato che chi utilizza l’uniforme per interessi personali non merita di indossarla. La sua dichiarazione si riferisce a comportamenti che minano la fiducia nelle forze dell’ordine e alimentano dubbi sulla legalità delle azioni di alcuni agenti.

Rispondendo a una domanda su Carmelo Conturrino, ovvero il poliziotto arrestato per omicidio volontario dello spacciatore Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo, pur ribadendo di avere «rispetto e stima e fiducia nelle forze dell’ordine» Matteo Salvini ha affermato che, «se qualcuno invece usa la divisa per fare affari o per regolamenti di conto personali, non è degno di quella divisa». Salvini aveva difeso Cinturrino «senza se e senza ma». Eppure, come sottolineato da più parti, la sera dell’uccisione di Mansouri – avvenuta il 26 gennaio – a Salvini erano bastati 37 minuti per affermare sui social: «Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

I 23 minuti, la pistola e gli interrogatori: il punto sul caso del pusher ucciso RogoredoIl caso di Abderrahim Mansouri, il pusher marocchino ucciso a Rogoredo, si complica dopo 23 minuti di indagini.

Rogoredo e le nuove verità sul pusher ucciso dal poliziotto: Salvini aveva definito “eccessiva” l’inchiesta e la destra aveva accelerato sullo scudo penaleUn uomo ucciso a Rogoredo e l’indagine aperta sul poliziotto che ha sparato sono al centro di un dibattito acceso.

