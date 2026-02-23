La giovinezza a 50 anni | Prevenire si può Dieta sport cuore e mente attiva

Una ricerca recente rivela che molte persone di 50 anni riescono a vivere una seconda giovinezza grazie a scelte quotidiane. La causa principale risiede nelle abitudini alimentari sane, nell’attività fisica regolare e nel mantenimento di una mente attiva. Un esempio concreto è l’aumento di iscrizioni in palestre e corsi di formazione per adulti. Queste azioni aiutano a preservare energia e benessere, dimostrando che un cambio di stile di vita fa la differenza.

Vivere una seconda giovinezza dopo i 50 anni? Si può. E non è la crisi di mezza età o una cura miracolosa scoperta da qualche guru dei social. A ribadirlo sono gli esperti della Casa di Cura San Rossore, che questo fine settimana hanno tenuto un incontro dedicato a come prolungare il benessere psicofisico e prevenire patologie invalidanti o letali come infarti, ictus e arteriopatie in età ancora giovane. Partendo proprio da questo ultimo fattore, la dottoressa Tiziana Sampietro, responsabile del nuovo Centro di Lipidologia della Casa di Cura San Rossore, spiega che quando certi eventi colpiscono prima dei 65 anni "spesso non si tratta solo di sfortuna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La dieta oltre i 50 anni: perché servono più proteine. Quali assumere e quantitàCon l’età, il corpo si trasforma silenziosamente.

