Paola Perlini presenta domani una guida pratica e nove modelli pronti all’uso per gestire il patrimonio scolastico. La scelta di strumenti concreti mira a semplificare il lavoro delle figure di sistema coinvolte. La guida include esempi specifici di come migliorare l’amministrazione degli immobili e delle risorse nelle scuole. Questo intervento aiuta le istituzioni a organizzare meglio le risorse a disposizione. La presentazione si rivolge a dirigenti e responsabili scolastici.

domani una guida e 9 modelli già pronti all'uso relativi alla gestione del patrimonio scolastico attraverso le figure di sistema. La gestione del patrimonio della scuola è attività assai complessa che vede coinvolte numerose professionalità a supporto degli organi monocratici Dirigente Scolastico e DSGA. La guida vi fornirà un utile aiuto e dei modelli già.

Piano di formazione degli ATA redatto dal DSGA: In arrivo bozza rilevazione bisogni e bozza del piano da scaricare. A cura di Paola PerliniLa scuola si prepara a aggiornare il personale ATA.

La gestione del patrimonio scolastico attraverso le figure di sistema in essa impegnato. Scarica 9 modelli già pronti. A cura di Paola Perlini

