La fotografia come arte contemporanea

Il fotografo ha organizzato un evento per esplorare come l’arte contemporanea trasforma la fotografia moderna. Durante la serata, si discuterà di come le immagini siano diventate strumenti di espressione personale e culturale, oltre alla loro funzione tecnica. Verranno presentate opere di artisti che usano la fotografia per comunicare emozioni e idee, creando un dialogo tra immagine e realtà. L’appuntamento si concluderà con una proiezione di scatti recenti.

Una serata nel corso della quale si parlerà di fotografia contemporanea, cioè della fotografia di oggi, vista non solo come tecnica ma soprattutto come forma di espressione artistica, un momento di riflessione culturale e creativo. La fotografia contemporanea non è semplicemente “fotografia recente”, è un approccio che mette al centro l’idea, il progetto ed il significato dell’immagine. L’immagine nasce da un’idea precisa. La fotografia diventa uno strumento per esprimere un pensiero, una critica sociale o una riflessione personale. Non sempre si fotografa ciò che accade spontaneamente: spesso le scene sono costruite, non esistono più confini rigidi tra ritratto, paesaggio, reportage o arte concettuale: tutto può fondersi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Arte e fotografia contemporanea incontrano l’alta ristorazione nel cuore di NapoliA Napoli, arte e fotografia contemporanea si uniscono all’alta ristorazione.

Che cosa e la fotografia come arte

La fotografia come il sesso e la danza. Un'arte che fa godereQuando Jordi V. Pou, un fotografo catalano, ha esposto (di fianco a opere di Andy Warhol) immagini scattate con il vecchio iPhone 3G, ha scatenato una polemica devastante. Ma lui era convinto e lo è ... affaritaliani.it

Nicola Sansone, la fotografia come libertàLa passione per la fotografia e i viaggi, la voglia di essere testimone di eventi e la ricerca di una propria identità: a Nicola Sansone, fotogiornalista napoletano impegnato negli anni '50 e '60, è ... ansa.it

