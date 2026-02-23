La fortuna bacia l’Irpinia | vinti due 5 al SuperEnalotto

Un fortunato ha vinto due premi da 20 mila euro con il SuperEnalotto, a causa di un'estrazione fortunata avvenuta venerdì 20 febbraio. La vincita si è verificata in provincia di Avellino, dove un cliente si è subito reso conto di aver indovinato cinque numeri. La notizia si diffonde tra i giocatori locali, che sperano di replicare questa fortuna. La lotteria continua a regalare sorprese in tutta la regione.