La fortuna bacia l’Irpinia | vinti due 5 al SuperEnalotto
Un fortunato ha vinto due premi da 20 mila euro con il SuperEnalotto, a causa di un'estrazione fortunata avvenuta venerdì 20 febbraio. La vincita si è verificata in provincia di Avellino, dove un cliente si è subito reso conto di aver indovinato cinque numeri. La notizia si diffonde tra i giocatori locali, che sperano di replicare questa fortuna. La lotteria continua a regalare sorprese in tutta la regione.
Tempo di lettura: < 1 minuto La Campania sorride con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 20 febbraio, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 20.349,09 euro ciascuno a Forino, in provincia di Avellino, presso il Minimarket in via Casaldamato, 39. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 24 febbraio, sale a 125,3 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
La fortuna bacia Palermo: vinti quasi 65 mila euro al SuperenalottoUn vincitore di Palermo ha ottenuto quasi 65 mila euro al Superenalotto, grazie a una schedina giocata venerdì scorso.
La dea bendata bacia il casertano: vinti quasi 4mila euro al SuperEnalottoUna recente vincita al SuperEnalotto ha portato circa 3.
Vinti 180mila euro ad Avezzano: la Fortuna bacia la MarsicaAvezzano. La fortuna bacia la Marsica e regala una vincita importante nell’ultima estrazione del SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso ... abruzzolive.it
La fortuna bacia la Brianza: gioca 5 euro e ne vince 22500Vincita fortunata in Brianza. Come riporta Agipronews, un fortunato brianzolo - o fortunata - è riuscito a vincere ben 22500 euro al lotto facendo una giocata da 5 euro. monzatoday.it
La fortuna bacia l'Irpinia: vincita d 100mila euro con un biglietto "Vip" #AltavillaIrpina - facebook.com facebook