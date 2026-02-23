La Fiorentina vince il derby toscano con il Pisa 1-0

La Fiorentina ha conquistato la vittoria nel derby toscano contro il Pisa grazie a un gol nel secondo tempo. La partita si è giocata davanti a un pubblico caldo allo stadio 'Artemio Franchi', con i Viola che hanno mantenuto il possesso palla più a lungo. Il gol decisivo è arrivato in una fase cruciale della gara, portando i tifosi in festa. La sfida ha regalato emozioni fino all'ultimo minuto.

(Adnkronos) – La Fiorentina sconfigge 1-0 il Pisa nel derby toscano, valido per la 26esima giornata di Serie A e disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. A decidere il match il gol di Kean al 13'. In classifica i viola agganciano in 16a posizione Lecce e Cremonese con 24 punti, mentre i nerazzurri restano .