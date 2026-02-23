la fiorentina vince il derby salvezza 1 0 al pisa

La vittoria della Fiorentina sul Pisa per 1-0 nasce dalla determinazione dei giocatori nel tentativo di evitare la zona retrocessione. Un gol decisivo arriva nel secondo tempo, grazie a un'azione rapida sulla fascia. La squadra viola dimostra maggiore attenzione difensiva e compattezza in campo, riuscendo a bloccare le offensive avversarie. Questa vittoria permette alla Fiorentina di agganciare in classifica Lecce e Cremonese, migliorando la propria posizione in classifica.

AGI - La Fiorentina batte 1-0 il Pisa in uno scontro salvezza che consente ai gigliati di agganciare in classifica Lecce e Cremonese e tornare a non occupare più da soli il terz'ultimo posto in classifica. A decidere il derby toscano è una rete di Kean, che corona una prestazione non brillante dei viola in una partita in cui però la posta in palio era altissima. Delusione per i pisani che alla fine pagano ancora una volta la propria sterilità offensiva. Riavvolgendo il nastro dei 90' i padroni di casa fanno capire fin da subito le proprie intenzioni e infatti, dopo un sinistro di Kean già al 7' che finisce a lato, e un destro di Ndour respinto da Nicolas, proprio il centravanti gigliato è lesto a sfruttare una respinta corta e centrale di Canestrelli dopo una conclusione da fuori proprio di Ndour. 🔗 Leggi su Agi.it

La Fiorentina piega 1-0 il Pisa nel derby-salvezza grazie al gol di KeanKean segna il gol decisivo che permette alla Fiorentina di battere 1-0 il Pisa nel derby salvezza.

Derby di Toscana ad alta tensione: Fiorentina-Pisa è un bivio per la salvezzaLa partita tra Fiorentina e Pisa si è giocata a causa della necessità di entrambe di ottenere punti salvezza.

Pisa - Fiorentina | Derby toscano , tentativi di scontri tra le tifoserie , 28/09/2025

