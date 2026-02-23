la figlia di totti e blasi sta per debuttare nella tredicesima edizione del reality

Chanel Totti partecipa alla tredicesima edizione di Pechino Express, scelta come concorrente per il suo spirito avventuroso. La decisione deriva dalla volontà di mostrare il suo carattere indipendente e di affrontare nuove sfide televisive. La ragazza si prepara a viaggiare attraverso paesi asiatici, portando con sé entusiasmo e determinazione. La sua presenza nel cast ha già attirato l’attenzione di molti fan del programma.

C i sarà anche Chanel Totti nel cast della tredicesima edizione di Pechino Express, in onda dal prossimo 13 marzo su Sky Uno e in streaming su Now. Per la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi si tratta del debutto televisivo, anche se la diciottenne non ha ancora le idee chiare sul suo futuro. Chanel Totti compie 18 anni da diva: in total black e stivali specchiati X Leggi anche › Per Chanel Totti debutto tv a “Pechino Express 2026”: avventura asiatica con un amico d’infanzia Chanel Totti a Pechino Express: «Il provino? Per gioco». Il debutto a Pechino Express, in realtà, non era previsto. « Non pensavo che avrei mai partecipato a qualsiasi programma, o almeno a questa età. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La figlia di Totti lasciata sola a casa, cade l’accusa di Ilary Blasi: la decisione del giudice anche su Noemi Bocchi e la tataFrancesco Totti è stato assolto dall’accusa di aver abbandonato la figlia a casa, una decisione presa dal tribunale di Roma dopo aver valutato le prove.

Isabel Totti dal parrucchiere: la figlia di Ilary Blasi ci “dà un taglio”Isabel Totti si è fatta bella dal parrucchiere di mamma Ilary Blasi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chanel Totti a Pechino Express: Essere figlia di non è semplice. La separazione dei miei genitori non è stata facile; Francesco Totti e la figlia sola in casa, archiviata l’inchiesta per abbandono di minore; Chanel Totti fa scintille a Pechino Express, fioccano proposte per la figlia di Francesco e Ilary; Totti e la figlia sola in casa, archiviata l'inchiesta per abbandono.

Chanel Totti commuove, parla per la prima volta del divorzio dei suoi genitori: le parole di una figlia che soffreChanel Totti ha sofferto molto per il divorzio dei suoi genitori, Ilary Blasi e Francesco Totti, e ha deciso di parlarne per la prima volta. donnapop.it

Anticipazioni Pechino Express, Chanel Totti racconta le grandi difficoltà col cibo e parla del detox socialChanel Totti debutta a Pechino Express 2026. La figlia di Ilary Blasi e Totti si confessa sulle difficoltà col cibo e la sorpresa del detox da smartphone. Scopri le sue prime parole sul reality. rds.it

Crescere sotto i riflettori non è mai semplice, soprattutto quando la propria famiglia finisce al centro dell’attenzione mediatica. Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha scelto di raccontarsi senza filtri, parlando per la prima volta in modo diretto del di - facebook.com facebook

Chanel Totti a Pechino Express: "Essere “figlia di” non è semplice. La separazione dei miei genitori non è stata facile" x.com