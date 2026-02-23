La manifestazione della Ferrara liberale e riformista nasce dalla crescente preoccupazione per la guerra in Ucraina, che dura da quattro anni. La presenza di centinaia di cittadini in piazza si spiega con la volontà di sostenere la pace e condannare l’uso della forza contro uno Stato sovrano. I partecipanti chiedono una soluzione diplomatica e si oppongono a ogni forma di neutralità davanti a un conflitto che provoca dolore e distruzione. La protesta si svolge in un clima di forte partecipazione.

“Nel quarto anno dell’aggressione russa contro l’Ucraina riaffermiamo un principio essenziale: non esiste neutralità davanti alla violazione del diritto internazionale e all’aggressione contro uno Stato sovrano”. E’ la denuncia delle forze politiche di area liberale di Ferrara, insieme ai riformisti, popolari e Movimento Federalista Europeo, con il sostegno delle associazioni Ucraine e Socio-culturali del territorio. Una presa di posizione che, concretamente, si tradurrà sabato 28 in una manifestazione che inizierà alle 16 da piazza della Cattedrale: “L’invasione dell’Ucraina è una scelta politica e militare della Federazione Russa, guidata dal presidente Vladimir Putin e dalla sua leadership – fanno sapere i referenti -. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Quattro anni di guerra in Ucraina: Forlì scende in piazza Saffi per chiedere la paceIl quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina ha spinto Forlì a scendere in piazza Saffi per chiedere la pace.

Rete pace Ferrara si unisce alla mobilitazione regionale e scende in piazza contro la guerraRete Pace Ferrara partecipa alla mobilitazione regionale contro la guerra, unendosi a famigliari e amici di Ansalda Siroli mercoledì 31.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La Ferrara liberale e riformista scende in piazza per chiedere la pace in Ucraina; La tragedia in tre atti dei liberali italiani si è ormai consumata; Il Contagio delle idee; Ferrara, manifestazione per l’Ucraina nel quarto anno di guerra.

La Ferrara liberale e riformista scende in piazza per chiedere la pace in Ucraina x.com

Presentate dal Gruppo Civica Anselmo due risoluzioni al Bilancio del Comune di Ferrara a prima firma Fiorentini sugli anniversari di Alda Costa (150 anni dalla nascita) e Piero Gobetti (centenario della morte) - facebook.com facebook