la disfatta dei finti garantismi sul caso del poliziotto di rogoredo

Il caso di un poliziotto di Rogoredo rivela come le false promesse di garantismo abbiano portato a un’attenzione mediatica eccessiva. La vicenda ha attirato l’interesse pubblico, suscitando indignazione e polemiche sui comportamenti delle forze dell’ordine. Personaggi pubblici e cittadini commentano con fervore, spesso senza conoscere tutti i dettagli. La situazione si complica, alimentando tensioni e fraintendimenti tra le parti coinvolte. La questione resta al centro del dibattito pubblico, senza un’interpretazione definitiva.

Si scrive giustizia, si legge gogna. Si scrive garantismo, si legge gargarismo. Si scrive Rogoredo, si legge realtà. La storia di Carmelo Cinturrino ormai probabilmente la conoscerete a memoria. Carmelo Cinturrino ha quarantuno anni ed è il poliziotto che lo scorso 26 gennaio ha sparato uccidendo il 28enne Abderrahim Mansouri durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo, a Milano. La storia, per come si è presentata quel lunedì, era una storia semplicemente perfetta per una parte dell’opinione pubblica: un uomo delle forze dell’ordine che prova a fare il suo mestiere contro uno spacciatore straniero, immigrato, di colore, in un boschetto infame nella periferia di una grande città amministrata dalla sinistra e che dopo essersi difeso sparando a morte da una minaccia imminente si trova vergognosamente indagato per omicidio volontario da una magistratura in combutta con la sinistra, insensibile ai pericoli che corrono in Italia le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Rogoredo, l'avvocata del fratello di Mansouri ha dei dubbi sulla dinamica e il poliziotto: "Si conoscevano"La famiglia di Abderrahim Mansouri mette in discussione la versione ufficiale sull’omicidio avvenuto a Rogoredo.

Pusher ucciso a Rogoredo, i primi accertamenti: cosa sappiamo sul colpo sparato. Il legale del poliziotto: “Si è difeso in una situazione di pericolo”Un nuovo episodio di violenza si è verificato a Rogoredo, dove un pusher è stato ucciso lunedì durante un intervento della polizia.