La disfatta dei finti garantismi sul caso del poliziotto di Rogoredo

Nel caso del poliziotto di Rogoredo, si assiste a un dibattito acceso tra chi chiede rispetto per la legge e chi invece si concentra sulle accuse e le controversie che coinvolgono l'operato delle forze dell’ordine. Viene evidenziato come le posizioni garantiste siano spesso accompagnate da critiche e accuse di ingiustizie. La vicenda rivela una polarizzazione tra diverse interpretazioni della giustizia e delle responsabilità.

Si scrive giustizia, si legge gogna. Si scrive garantismo, si legge gargarismo. Si scrive Rogoredo, si legge realtà. La storia di Carmelo Cinturrino ormai probabilmente la conoscerete a memoria. Carmelo Cinturrino ha quarantuno anni ed è il poliziotto che lo scorso 26 gennaio ha sparato uccidendo il 28enne Abderrahim Mansouri durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo, a Milano. La storia, per come si è presentata quel lunedì, era una storia semplicemente perfetta per una parte dell’opinione pubblica: un uomo delle forze dell’ordine che prova a fare il suo mestiere contro uno spacciatore straniero, immigrato, di colore, in un... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La disfatta dei finti garantismi sul caso del poliziotto di Rogoredo La giravolta di Salvini sul caso del pusher ucciso a RogoredoA pochi minuti dalla morte di Mansouri, il leader della Lega aveva preso «senza se e senza ma» le difese del poliziotto. Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Discussioni sull' argomento La disfatta dei finti garantismi sul caso del poliziotto di Rogoredo; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 febbraio: la rassegna stampa; Il prof. Maiello: Cinturrino? Arrestato anche con il decreto Sicurezza; Petrolgate e Totalgate, scandali che non lo erano. La disfatta dei finti garantismi sul caso del poliziotto di RogoredoDiffidare di chi usa la cronaca per fare leggi o per vincere le elezioni (a destra e a sinistra). Imparare a mettere in campo il proprio garantismo e considerare innocenti fino a prova contraria non ... ilfoglio.it Il - La disfatta dei finti garantismi sul caso del poliziotto di Rogoredo L’editoriale del direttore Claudio Cerasa Si scrive giustizia, si legge gogna. Si scrive garantismo, si legge gargarismo. Si scrive Rogoredo, si legge realtà. La storia di Carmelo Cinturrino o - facebook.com facebook La disfatta dei finti garantismi sul caso del poliziotto di Rogoredo ilfoglio.it/giustizia/2026… # via @ilfoglio_it x.com