La dieta intelligente | meno 300 calorie più sazietà

Bastano davvero 300 calorie in meno al giorno per fare la differenza? La risposta non sta tanto nella quantità, quanto nella qualità di ciò che si mangia. Recenti riletture di un noto trial clinico dimostrano che scegliere alimenti interi e poco processati permette di consumare più cibo in peso, ma con un apporto calorico inferiore, offrendo un approccio più sostenibile e intuitivo alla gestione del peso. Nel trial, venti partecipanti hanno seguito due diete a rotazione: una basata su alimenti naturali, l’altra su prodotti ultraprocessati. I risultati hanno sorpreso i ricercatori: con la dieta a base di cibi nella loro forma naturale, i soggetti hanno mangiato oltre il 50% in più in termini di peso, assumendo però mediamente 330 calorie in meno al giorno rispetto ai periodi con alimenti ultraprocessati. 🔗 Leggi su Cibosia.it

