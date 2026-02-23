La creatività di RemoSan

Il 2 febbraio, Radio2 ha lanciato una sfida agli ascoltatori chiedendo loro di condividere sui social la loro canzone inedita più assurda e surreale. La richiesta è nata da una semplice call to action, ma ha scatenato una vasta partecipazione. Molti utenti hanno risposto con brani originali e stravaganti, dimostrando grande creatività. La risposta ha sorpreso gli organizzatori e ha portato alla scoperta di pezzi davvero insoliti. La sfida continua a raccogliere nuovi contributi.

Tutto è nato quasi per caso. Il 2 febbraio, nel corso di una «call to action», ossia di un invito esplicito, Radio2 ha chiesto agli ascoltatoriutenti di pubblicare sui propri profili la loro canzone inedita più assurda e surreale. L'iniziativa si chiama RemoSan ed è effettivamente uno spin off (al contrario) di Sanremo. Non canzoni inedite, ma versioni inedite. Risultato: boom. In pochi giorni sono arrivati centinaia di brani, i più surreali e divertenti, a dimostrazione di come la radio possa continuare a essere una scintilla di creatività anche al tempo dei social e dei meme. E quindi ora RemoSan diventa anche uno spazio fisico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

