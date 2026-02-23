La Corte d' appello conferma i 20mila euro di risarcimento all' azionista ex Carisp La prescrizione scatta ad aprile

La Corte d'appello ha confermato il risarcimento di 20 mila euro a un ex azionista di Carisp, a causa di una decisione giudiziaria favorevole. La causa nasce dalla richiesta di indennizzo per le perdite subite durante il crollo della banca, che ha coinvolto numerosi risparmiatori. La sentenza si basa sulla responsabilità della banca nel mancato rispetto delle norme di tutela. La prescrizione per il procedimento scatta ad aprile, lasciando ancora alcune settimane per eventuali azioni.

Nuova vittoria giudiziaria del Comitato difesa risparmiatori contro Credit Agricole (l'ex Cassa Risparmio di Cesena).La terza sezione civile della Corte d'appello di Bologna, consigliere estensore Carmela Italiano e presidente Manuela Velotti, ha recentemente confermato per intero l’ordinanza pronunciata dal tribunale di Forlì nel febbraio del 2022, che ha condannato Credit Agricole al risarcimento del danno di 20mila euro patito da un risparmiatore ex Cassa di Risparmio di Cesena, membro del Comitato difesa risparmiatori ex Cassa Risparmio di Cesena. Ne dà notizia in una nota Davide Fabbri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Crac Carisp, in scadenza i termini per i risarcire gli ex azionisti: "Fondamentale agire per evitare la prescrizione"Scadono a breve i termini per gli ex azionisti della Cassa di Risparmio di Cesena, ora Crédit Agricole, di far valere i loro diritti.

