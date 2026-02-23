La coppia morta in tenda | Era stato offerto un alloggio

Alessandra Nigrotti ed Evandro Maravalli sono stati trovati senza vita in una tenda vicino al cimitero di Ascoli, dopo che avevano rifiutato un alloggio offerto loro. La causa della morte sembra legata a condizioni di emergenza e a un tentativo di sopravvivenza. La scoperta ha suscitato grande attenzione tra i residenti, che si chiedono come siano finiti in quella situazione. La vicenda resta aperta, mentre le indagini continuano.

La tragica scomparsa di Alessandra Nigrotti ed Evandro Maravalli, i due giovani trovati senza vita sabato mattina all’interno di una tenda vicino al cimitero ad Ascoli, ha scosso profondamente l’opinione pubblica. Oltre al dolore, sui social network sono però esplose polemiche e accuse rivolte alle istituzioni, colpevoli — secondo alcuni commenti — di aver abbandonato la coppia al proprio destino. Davanti a questo scenario, il Comune di Ascoli ha rotto il silenzio e ieri ha diffuso una nota con l’intento di ricostruire mesi di interventi e assistenza in favore dei due poveri ragazzi. Secondo quanto comunicato, i Servizi Sociali del Comune hanno preso in carico la situazione già dal 31 ottobre 2025, quando la coppia si è presentata agli sportelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

