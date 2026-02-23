La Coppa del Mondo non è nella mente di Sterling dopo aver debuttato con il Feyenoord

Raheem Sterling ha dichiarato che non ha parlato con l’allenatore dell’Inghilterra riguardo a un possibile ritorno, dopo aver esordito con il Feyenoord domenica. La sua attenzione resta focalizzata sulla nuova squadra, e non pensa alla Coppa del Mondo in questo momento. Sterling ha spiegato che preferisce concentrarsi sul presente e sui prossimi impegni. La sua decisione di cambiare club segna un passo importante per la sua carriera.

Notizia fresca giunta in redazione: Raheem Sterling ha insistito sul fatto che non sono stati avuti colloqui con il tecnico dell’Inghilterra Thomas Tuchel su un possibile ritorno dopo aver fatto il suo debutto con il Feyenoord domenica. Sterling ha sostituito Gijs Smal al 61? della vittoria per 2-1 del Feyenoord sul Telstar allo Stadion Feijenoord, con la doppietta di Anis Hadj Moussa nel primo tempo che ha sigillato una vittoria in rimonta. Il 31enne si è trasferito in Olanda all’inizio di questo mese dopo aver lasciato il Chelsea come free agent in seguito alla risoluzione consensuale del suo contratto con i Blues. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Sci alpino, riparte la Coppa del Mondo! Sofia Goggia in lotta per il trofeo di superG! Tanti in bilico per le FinaliLe Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono state fenomenali per l'Italia e anche lo sci alpino ha garantito notevolmente al bottino della spedizione ... oasport.it

Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo di superG. E senza Vonn porte aperte anche in discesaArchiviate le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, anche per lo sci alpino è tempo di tuffarsi nuovamente nella Coppa del Mondo: il mese di marzo ... oasport.it

THE LAST DANCE OF DORO Icona del biathlon italiano. Quattro medaglie olimpiche. La prima azzurra a vincere la Coppa del Mondo generale. Sotto la neve di Anterselva, davanti al pubblico di casa, con una gara clamorosa terminata al quinto posto, Doro x.com