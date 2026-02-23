La Chiesa all' assalto del governo

Il segretario di stato vaticano critica la decisione del governo italiano di partecipare alla riunione sul conflitto a Gaza, organizzata sotto l’egida di Donald Trump. La sua preoccupazione deriva dall’assenza di consultazioni con la Santa Sede e dalla possibile politicizzazione dell’iniziativa. La scelta di coinvolgere direttamente figure statunitensi ha suscitato dubbi tra i rappresentanti religiosi, che chiedono maggiore attenzione alle conseguenze diplomatiche. La questione continua a dividere le opinioni tra le parti coinvolte.

Dall'arcivescovo di Palermo ai vescovi calabresi, fino al presidente di Migrantes: l'accerchiamento è completo. Intanto, El País svela le preoccupazioni del Papa "sull'ultradestra spagnola" Meloni, la sicurezza con giudizio. Mattarella lima il decreto. Fermi, pene, aggravanti. Nordio evoca le Brigate Rosse Roma. Se il segretario di stato vaticano esprime “perplessità” sulla scelta del governo italiano di entrare nel Board per Gaza sotto l’egida di Donald Trump e se il vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, mons. Francesco Savino, parteciperà a un evento di Magistratura democratica per il No al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, altri vescovi attaccano sul fronte della lotta all’immigrazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L’assalto finale del governo siriano alle Sdf. Damasco annuncia la ripresa di AleppoIl governo siriano ha dichiarato la fine delle operazioni militari ad Aleppo, con la riconquista del quartiere Sheikh Maqsoud, ultimo presidio delle Forze Democratiche Siriane (SDF).

Quarto assalto a un portavalori in 4 mesi: ma la furia repressiva del governo ignora una vera emergenza | Il commentoNelle ultime settimane, le bande criminali di Foggia hanno colpito di nuovo.

VENEZUELA: Perché gli USA hanno rapito Maduro

Argomenti discussi: AFRICA/KENYA - La Conferenza Episcopale preoccupata per l’aumento delle violenza; chiede un’inchiesta sull’assalto a una chiesa anglicana; Nigeria nel sangue, assalto a sette villaggi. Chiesa in prima linea per pace e carità; Don Lemon, formalmente citato in giudizio, si dichiara non colpevole delle accuse derivanti dall’assalto virale alla chiesa del Minnesota; Una Sampdoria incerottata all’assalto di Mantova.

Juve all’assalto di Chiesa: ritorno a Torino nel mirino, Maldini è il piano BLa Juventus prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Cremonese. Per Spalletti sono arrivate buone notizie, visto che Kelly ha ripreso ad allenarsi in gruppo. L’inglese sarà quindi a ... tuttomercatoweb.com

Federico Chiesa, il mercato s’infiamma: tre club di Serie A pronti all’assaltoIl calciatore classe 1997 non ha ancora trovato lo spazio che cercava al Liverpool e potrebbe presto tornare in Italia. sportal.it

Coloni ebrei israeliani hanno attaccato la Chiesa della Visitazione, nel villaggio di Ein Karem vicino a Gerusalemme. Un gruppo di coloni ha preso d’assalto con sassate il luogo di culto, scrivendo slogan razzisti sui muri e sui veicoli parcheggiati nelle vicinanz - facebook.com facebook

Nigeria nel sangue: assalto a sette villaggi Chiesa in prima linea per pace e carità A colloquio con il vescovo di Ilorin sul fenomeno delle violenze sempre più in aumento di Federico Piana @FedPiana x.com