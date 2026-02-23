La Cgil | Zona rosso o no lavoratrici e lavoratori della stazione restano nel mirino

La Cgil denuncia che, nonostante la proroga della zona rossa, i dipendenti dei tre bar nella stazione continuano a subire minacce e tentativi di furto. La presenza di bivacchi e comportamenti aggressivi durante i turni intensifica la difficoltà di lavorare in sicurezza. Le tensioni si acuiscono nelle ore di maggiore affluenza, creando un clima di insicurezza costante. La situazione resta critica e necessita di interventi immediati.

«Nonostante la proroga della zona rossa, le lavoratrici e i lavoratori dei tre bar all’interno della stazione, si trovano quotidianamente a fronteggiare minacce, tentativi di furto e bivacchi che rendono l’ambiente lavorativo un luogo di costante tensione, specialmente durante i turni di apertura alle prime luci dell’alba o nelle ore notturne. Le testimonianze raccolte descrivono un quadro allarmante, dove può succedere che la semplice richiesta di pagamento per una confezione di patatine può sfociare in insulti e promesse di violenza fisica, lasciando il personale nel timore di ritorsioni personali all’uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

