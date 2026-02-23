La cerimonia di chiusura di Milano Cortina sbanca l' Auditel Bene Le Iene

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha conquistato gli spettatori, spinta dalla forte copertura mediatica e dall'interesse verso i giochi invernali. La trasmissione su Rai1 ha registrato una media di circa 6 milioni di spettatori, superando le aspettative. La serata ha visto anche un buon riscontro per le Iene, che hanno coinvolto un pubblico più giovane. La gara di ascolti continua a tenere banco nel palinsesto televisivo.

Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 siglare una media di 6.232.000 spettatori pari al 30.9% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 la serie turca Io sono Farah totalizza invece una media di 2.003.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 Era ora segna invece 903.000 spettatori (4.5%). Su Rai3, Presa Diretta con Riccardo Iacona conquista 904.000 spettatori pari al 4.7% (Presa Diretta Open 624.000 - 2.9%, Presentazione 748.000 - 3.5%, Presa Diretta Più 710.000 - 4.7%). Su Italia1, Le Iene raggiungono 1.