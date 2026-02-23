La cantante è carica e spera che alla fine del festival emergano soprattutto le canzoni

Laura Pausini ha preso parte alla conferenza stampa di Sanremo 2026, portando entusiasmo e speranza che le canzoni in gara possano risaltare. La cantante, che torna come conduttrice principale dopo anni, ha sottolineato l'importanza di valorizzare i brani più che le polemiche. La sua presenza ha attirato l’attenzione, creando grande aspettativa tra i presenti. Ora si attende di vedere come si svilupperà questa edizione del festival.

A lla conferenza stampa di apertura di Sanremo 2026 è arrivata a sorpresa anche Laura Pausini («a sorpresa», ne è la co-conduttrice, anzi, conduttrice vera in tandem con Conti – il suo ultimo festival, il quinto). E Conti l'ha accolta con un sonoro: «Ma Laura, chi te l'ha fatto fare?». Lui! Che ha rivelato come i due si fossero visti a marzo, per un pranzo in cui il presentatore le ha proposto la conduzione. Sanremo 2026: il siparietto tra Laura Pausini ed Elettra Lamborghini X Leggi anche › Chi è Welo, il rapper autore del jingle ufficiale di Sanremo 2026 "Emigrato (Italiano)" Laura Pausini: «Spero di essere all'altezza di Sanremo.