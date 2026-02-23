La diffusione dell’ideologia progressista ha alimentato tensioni razziali nel cuore del mondo occidentale. La causa risiede nelle politiche di smantellamento delle identità culturali tradizionali, che hanno alimentato divisioni tra le diverse comunità. Questa dinamica si riflette in manifestazioni di protesta e in un aumento di discorsi polarizzanti sui social media. La situazione si aggrava con l’uso strumentale del tema antirazzista per scopi politici, creando un clima di incertezza crescente.

Roma, 23 feb – “Avete creato dal nulla, nel cuore del nostro mondo bianco, un problema razziale che lo distruggerà. È proprio questo il vostro obiettivo, dato che nessuno di voi è fiero della sua pelle bianca e di ciò che essa significa”, scrisse Jean Raspail ne “Il campo dei santi”, pubblicato nel 1973. Ciò che allora poteva sembrare un romanzo distopico che raccontava un futuro inverosimile, ovvero la facile conquista di una Francia disarmata dalla follia woke per mano di una flotta di paria indiani guidata dal “Coprofago”, diventerà quasi una realtà cinquant’anni dopo. Migliaia di barconi provenienti dal Nordafrica e dal Medio Oriente si sono riversati sulle coste europee, permettendo lo sbarco di milioni di immigrati. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Scuola e “antirazzismo”: l’ideologia che riscrive il conflitto socialeIn un contesto in cui il dibattito pubblico si evolve, temi come scuola e antirazzismo assumono nuovi significati.

La ricetta della Lega: "Difendere i valori dell'Occidente dall'Islam"La Lega sottolinea l'importanza di tutelare i valori fondamentali dell'Occidente, evidenziando le sfide poste dall'estremismo islamico e il rischio di perdita di sovranità.

