La Asl in lutto per la scomparsa di Tiziana Spadaccini | Non si è risparmiata mai

La morte di Tiziana Spadaccini, 65 anni, è stata causata da una grave malattia. La sua perdita colpisce profondamente la Asl Lanciano Vasto Chieti, dove lavorava con grande dedizione. Spadaccini aveva gestito con impegno le attività amministrative dei presidi ospedalieri a Vasto, dimostrando sempre grande professionalità. La sua scomparsa lascia un vuoto tra colleghi e amici, che la ricordano per la sua costante disponibilità. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

Dirigeva l’unità operativa complessa Governo delle attività amministrative dei presidi ospedalieri. I funerali lunedì 23 febbraio a Vasto La Asl Lanciano Vasto Chieti piange la perdita di Maria Tiziana Spadaccini, dipendente di 65 anni che dirigeva l’unità operativa complessa Governo delle attività amministrative dei presidi ospedalieri, a Vasto. “Non si è risparmiata mai e nei vari ruoli che ha ricoperto ha messo tutta se stessa, sempre. E sempre con la stessa fiera ostinazione. Quella forza, ne siamo certi, Tiziana Spadaccini l’ha messa in campo anche contro il male che l’aveva aggredita mesi addietro, che alla fine l’ha vinta e portata via” scrivono i colleghi esprimendo sconcerto e profonda tristezza per aver perso “una di noi”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

