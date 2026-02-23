La 4ª edizione del carduni vruricatu di Pioppo è un successo | tantissimi visitatori già dalle prime ore accorsi per degustare l’eccellenza pioppese

La quarta edizione del “carduni vruricatu” di Pioppo attira numerosi visitatori, attratti dall’offerta di specialità locali. La manifestazione si tiene perché gli organizzatori vogliono valorizzare la tradizione culinaria del paese. In mattinata, molte persone affollano le bancarelle per assaggiare i “carduni vruricatu”, un piatto tipico preparato con ingredienti freschi e genuini. La festa continua con musica e intrattenimento, coinvolgendo tutta la comunità.

Tradizioni, buon cibo, musica e arte a farne da protagonisti. Un altro importante traguardo per continuare a fare bene e migliorare anno dopo anno Un weekend di festa a Pioppo con la quarta edizione della sagra del "carduni vruricatu", anche quest'anno tantissimi visitatori già dalle prime ore intenti a degustare l'eccellenza pioppese. Sabato mattina presso il Centro Maria SS. Immacolata di Poggio San Francesco si è tenuto il convegno dal titolo: "SAPORI DI TERRA – U carduni vruricatu di Pioppo e il cardo gobbo di Nizza Monferrato- "Culture agricole e identità territoriali", momento di confronto tra le due eccellenze oramai gemellate. Domenica 22 Febbraio 2026 Pioppo si riempie di profumi, colori e tradizione con la "Sagra del Carduni vruricatu" giunta alla sua 4^ edizione. Un appuntamento imperdibile per celebrare uno dei piatti simbolo del nostro territorio, tra gusto autentico e cultura