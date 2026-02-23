Konami ha annunciato la data di uscita di Darwin’s Paradox!

Konami ha comunicato che Darwin’s Paradox! arriverà il 2 aprile, a causa di ritardi nelle ultime settimane. Il gioco, un’avventura platform con una forte componente narrativa, sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Epic Games Store e Steam. Gli sviluppatori hanno confermato che il titolo offrirà un’esperienza coinvolgente, con ambientazioni dettagliate e un gameplay innovativo. I fan attendono con interesse questa data di uscita.

Konami Digital Entertainment annuncia la data di uscita di Darwin's Paradox!, l'adventure platform story-driven sarà disponibile dal 2 aprile per PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch 2, Epic Games Store e Steam. Preordini attivi da oggi. Realizzato in collaborazione con ZDT Studio, studio indipendente francese composto da un gruppo di sviluppatori appassionati, Darwin's Paradox! invita i giocatori a dare sfogo al proprio lato selvaggio nei panni di Darwin, un astuto cefalopode dotato naturalmente di mimetizzazione, tentacoli ricoperti di ventose e un getto di inchiostro utile per distrarre predatori e affrontare minacce.