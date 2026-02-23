Knutsen | Il campo sintetico non ci spaventa chi pensa al freddo non è concentrato

Knutsen afferma che il campo sintetico non preoccupa la squadra, criticando chi si concentra sul freddo. La causa deriva dalla prossima partita di ritorno dei playoff di Champions League contro una rivale forte. Il tecnico spiega che il clima non deve influenzare le prestazioni e che la squadra si prepara con determinazione. I giocatori sono pronti a mostrare il loro miglior calcio, indipendentemente dalle condizioni del terreno di gioco.

Alla vigilia della sfida di ritorno valida per i playoff di Champions League, BodøGlimt presenta una conferenza mirata a delineare l’approccio tattico, la gestione della trasferta e gli elementi chiave per una prestazione completa. L’intervento riflette una lettura esperta delle dinamiche di una partita cruciale, con l’obiettivo di esprimere equilibrio, intensità e solidità. Il tecnico evidenzia che non è possibile intervenire sul terreno di gioco, ma è fondamentale concentrarsi su ciò che si può controllare. I complimenti rivolti dall’avversario non modificano l’impostazione: in trasferta la squadra deve adattarsi alle condizioni e mantenere una mentalità pronta a reagire. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Conferenza stampa Knutsen alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Campo sintetico? Quelli del City non lo hanno neanche nominato… Chi pensa troppo al freddo e ad altre cose non è furbo!»Knutsen ha commentato la scelta del campo sintetico, evidenziando che i giocatori del City non hanno nemmeno considerato questa opzione.

Knutsen punge l'Inter: "Il City non si è lamentato del sintetico. Non è furbo chi parla del freddo"Knutsen afferma che l’Inter si è lamentata del campo sintetico, ma lui sottolinea che il Manchester City non ha sollevato obiezioni.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Knutsen: Vantaggi? Giochiamo in casa, sul sintetico. Fantastico affrontare l’Inter in Champions; Bodo, pieghe sul campo sintetico: l'Inter si lamenta, per arbitro e Uefa tutto ok; Il Bodo/Glimt sta dimostrando di essere diventato una squadra forte, non più soltanto strana e difficile da affrontare; Inter, playoff di Champions a -5 sotto zero contro il Bodø/Glimt. La squadra norvegese ha battuto Manchester City e Atletico Madrid.

Knutsen, tecnico del Bodo, istiga ancora l’Inter: Parlano di campo e freddo? Sono poco furbi…Clima caldo alla vigilia di Inter-Bodo Glimt e non solo perché le temperature a Milano saranno ben più alte di quelle trovate dai nerazzurri dalla deludente trasferta in Norvegia di una settimana fa q ... fanpage.it

Bodo Glimt, Knutsen: Giocare a San Siro è un regalo. Campo sintetico? Il City non ne ha mai parlatoIl Bodo Glimt domani sera a Milano cerca il passaggio del turno contro l’Inter nella gara di ritorno dei playoff di Champions League. L’allenatore. tuttomercatoweb.com

Bodo, Knutsen attacca: "Non furbo parlare del nostro campo, City zitto. Noi Ora i non abituati siamo noi" - facebook.com facebook

#BodoGlimtInter , l'allenatore #Knutsen : "Il Manchester City non ha parlato del campo... Poco furbo non pensare al calcio" calciomercato.com/liste/bodo-gli… x.com