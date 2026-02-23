Knutsen attacca l’Inter | Il City non ha nominato il campo nemmeno noi siamo abituati a San Siro Secondo me non è furbo se… 

Knutsen ha criticato l’Inter dopo aver osservato che il Manchester City non ha ancora indicato il campo di gioco, sottolineando che anche lui non è abituato a San Siro. La sua osservazione si basa sulla mancanza di dettagli chiari da parte delle squadre coinvolte, mentre si prepara alla prossima partita. La discussione si concentra sulle difficoltà di adattamento e sulla gestione delle aspettative. La questione rimane aperta, lasciando spazio a ulteriori chiarimenti.

Il tecnico del Bodo Glimt Knutsen ha attaccato duramente l’Inter in conferenza stampa. Vediamo che cosa ha detto l’allenatore. Il tecnico del Bodo Glimt, Kjetil Knutsen, in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno dei playoff di Champions League contro l’Inter, ha lanciato una frecciatina ai nerazzurri, che scalda la temperatura per il match. QUI LE ULTIME SULLA JUVE L’allenatore, rifacendosi alle lamentele di Cristian Chivu sul campo e sulle condizioni climatiche trovate in Norvegia, non le ha mandate a dire, rifacendosi anche alla vittoria delle scorse settimane dei suoi ragazzi con il Manchester City, che non ha portato lamentele da parte dei Citizens. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

L'Inter ci crede e si aggrappa a San Siro per inseguire la rimonta. Dopo il 3-1 incassato in Norvegia contro il Bodo/Glimt, i nerazzurri sono chiamati a ribaltare tutto nella sfida di ritorno per conquistare gli ottavi di finale di Champions League. #ANSA - facebook.com facebook