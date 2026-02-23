Klopp incorona il Bodo | Hanno battuto l’Inter con il merito non con la fortuna Sul ritorno penso questa cosa

Klopp attribuisce la vittoria del Bodo Glimt contro l’Inter alla qualità del gioco e non alla fortuna. Il tecnico tedesco ha osservato che la squadra norvegese ha saputo dominare il match grazie a una strategia efficace e a un impegno costante. Questa affermazione deriva dalla prestazione convincente del Bodo, che ha messo in difficoltà gli avversari fin dai primi minuti. Klopp si aspetta una risposta forte dal ritorno, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione.

Inter News 24 Klopp, ex tecnico del Liverpool, ha elogiato il Bodo Glimt per la grande vittoria ottenuta nella gara di andata contro l’Inter: le dichiarazioni. In occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Jurgen Klopp è intervenuto ai microfoni della tv norvegese TV2, dedicando parole di grande stima al BodøGlimt dopo l’impresa contro l’Inter. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Cosa stanno facendo? Non potrebbe essere più incredibile. Wow, hanno battuto l’Atletico Madrid, il Manchester City, ora l’Inter. quando riesci a fare questo, vuoi andare avanti. Assolutamente. Nessuno pensava che sarebbero arrivati??alla fase a eliminazione diretta, e la maggior parte delle persone probabilmente pensava che quello che avevano fatto prima fosse già un’impresa enorme, ma che quella sarebbe stata la fine. 🔗 Leggi su Internews24.com

Conferenza stampa Dimarco pre Inter Bodo Glimt: «Il primo pensiero sarà quello di rimontare. Avere Chivu e Kolarov è stata una fortuna per me, sul Mondiale con l’Italia…»Dimarco si presenta alla conferenza stampa prima della partita contro il Bodo Glimt, motivato a recuperare dopo la sconfitta dell’andata.

Frattesi Juve, il Galatasaray ora fa sul serio: trattativa in corso con l’Inter, i turchi hanno avanzato questa proposta! I dettagliIl Galatasaray ha avviato una trattativa con l’Inter per Davide Frattesi, proponendo 35 milioni di euro per l’obbligo di riscatto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Klopp avverte il Bodo/Glimt: Sono pazzeschi, ma con l'Inter non è ancora finitaJurgen Klopp, coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tv2, nella quale, visto. tuttomercatoweb.com

La Norvegia e le frecciate all'Inter, ma a sorpresa parla Klopp: Occhio perché...Fairplay sì, ma fino a un certo punto. Il Bodo Glimt, quando si tratta di coppe europee, mette in campo tutte le armi che ha e così la stampa norvegese. Successe ai tempi della Roma (Mourinho e il suo ... msn.com