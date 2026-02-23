Klopp in tilt parlando di Inter-Bodo | Col Liverpool vincemmo 5-2 poi fummo eliminati Ma non è vero

Klopp ha fatto confusione parlando di un match tra Liverpool e Bodo Glimt, affermando di aver vinto 5-2 e poi essere stati eliminati. La sua dichiarazione ha creato sconcerto tra gli appassionati di calcio, perché la partita citata non è mai avvenuta. Klopp ha anche ricordato un risultato di 5-2, ma si tratta di un episodio inesistente. La sua confusione ha attirato l’attenzione degli spettatori più attenti.

Nella caldissima vigilia di Inter-Bodo Glimt ha preso la parola anche Klopp, citato dal tecnico Knutsen, andando in totale confusione: "Norvegesi in posizione fantastica, ma col mio Liverpool non fu sufficiente". A cosa si riferisce e perché sbaglia: c'entra la Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

