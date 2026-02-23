Klaebo dopo le Olimpiadi Milano Cortina 2026 l' ingresso nel ciclismo?

Johannes Hosflot Klaebo ha attirato l’attenzione degli appassionati di ciclismo, dopo aver dominato le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sua possibile transizione nello sport su strada si fa più concreta ora che i giochi si sono conclusi. Klaebo, noto per i record nello sci di fondo, avrebbe ricevuto offerte e valutato seriamente un cambio di disciplina. La sua decisione definitiva potrebbe arrivare a breve, lasciando aperta una porta verso nuove sfide.

Roma, 23 febbraio 2026 – A domanda diretta, una porta era stata lasciata aperta, rimandando la questione a dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il sipario sui Giochi Invernali è calato ieri e così per Johannes Hosflot Klaebo, l'uomo dei primati della Norvegia del medagliere dei record, potrebbe essere arrivata l'ora di dare una risposta a chi ne auspica il clamoroso ingresso nel mondo del ciclismo e che di certo lo fa non senza avere in mano degli elementi concreti. Klaebo e il ciclismo: cosa c'è di vero. Forse una semplice suggestione, forse un 'trasferimento' solo per i mesi estivi, senza abbandonare l'amato sci di fondo, ma fatto sta che qualcosa in pentola bolle, come qualche mese fa aveva fatto intuire Thor Hushovd, ex velocista e oggi direttore sportivo della Uno-X Mobility. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

LIVE Cerimonia di Chiusura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: premiazione per Andersson e KlaeboAndersson e Klaebo vincono la medaglia d’oro nella 50 km maschile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, portando a termine una gara combattuta.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: Klaebo implacabile, che Italia nell’hockey! Si avvicina MoioliKjens Moa, lo sciatore norvegese, ha conquistato la medaglia d’oro nella sprint di biathlon, portando avanti una performance impeccabile senza sbagliare un colpo, mentre in Italia l’hockey su ghiaccio fatica a trovare ritmo e disciplina, evidenziando le difficoltà della squadra azzurra in questa fase della competizione.

DOMINIK PARIS È DI BRONZO! Vince la sua PRIMA medaglia olimpica | #MilanoCortina2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Johannes Hosflot Klaebo: sei medaglie d'oro, nessun limite, battuto il record di vittorie a Milano Cortina 2026 • Sci di fondo Olimpiadi; Nessuno mai come Klaebo alle Olimpiadi invernali; Klaebo, il re dei Giochi pronto a diventare mito: Ma il vuoto dopo le gare mi spaventa; Storia dell’atleta più vincente delle Olimpiadi invernali.

Johannes Klaebo ha vinto la sesta medaglia d’oro in sei gare alle Olimpiadi di Milano CortinaKlaebo ha vinto la 50 km di fondo di sabato 21 febbraio attaccando nell’ultima salita dell’ultimo giro, dopo che nella seconda metà di gara era rimasto nel terzetto di testa insieme con i connazionali ... ilpost.it

Klaebo, i segreti della leggenda delle Olimpiadi: sei ori solo a Milano Cortina. «Un'impresa che vale un Grande Slam nel tennis»Tocca i 18 km/h con una pendenza al 15%, vive in clausura solo per dominare sugli sci: ieri ha chiuso il cerchio nella 50 km ... corriere.it

MILANO CORTINA | Chiuse le Olimpiadi di Milano Cortina è tempo di bilanci, e il mondo celebra i Giochi made in Italy. Dopo le critiche arrivate fino alla vigilia, calato il sipario, tra bilanci di medaglie ed efficienza organizzativa il giudizio è positivo. #ANSA - facebook.com facebook

Presenza femminile e medagliere. Tutti i record delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Il racconto di @Svevabi x.com