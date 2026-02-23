KilometroVerdeParma sul podio nazionale del verde urbano

KilometroVerdeParma ha ottenuto un riconoscimento nazionale grazie al progetto di forestazione urbana “Bosco Urbano Parma Mia”. La causa è la capacità dell'iniziativa di migliorare il clima e aumentare la biodiversità in città, coinvolgendo attivamente i cittadini. L'intervento ha portato alla piantumazione di centinaia di alberi in diverse aree, creando spazi verdi accessibili a tutti. La premiazione celebra un esempio concreto di impegno ambientale condiviso.

Il Consorzio KilometroVerdeParma, presieduto da Maria Paola Chiesi, ha ottenuto uno dei più autorevoli riconoscimenti del panorama ambientale italiano: il Premio "La Città per il Verde", giunto alla sua 26ª edizione L’intervento, realizzato in collaborazione con il Comune di Parma nell’ambito di un Patto di collaborazione di cittadinanza attiva, ha portato alla creazione di un nuovo bosco urbano grazie al contributo di 350 donatori, che hanno reso possibile la piantagione di oltre 1.000 alberi, rafforzando il patrimonio verde cittadino e la resilienza ambientale. La giuria ha assegnato il riconoscimento nella categoria “La Città Resiliente”, dedicata ai progetti più efficaci nel contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici attraverso il verde urbano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

KilometroVerdeParma vince il Premio nazionale "La Città per il Verde" 2026KilometroVerdeParma Impresa Sociale ha ricevuto il Premio nazionale

Barba (Avs-Radici in Comune) replica al sindaco sul verde urbano: "In città mancano almeno 15mila alberi"Barba (Avs-Radici in Comune) ha accusato il sindaco Masci di sottovalutare il problema del verde pubblico, affermando che in città mancano almeno 15.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Aics, Atletica Pavese Voghera 32 volte sul podio ai nazionali tre ori per il velocista ForlaniRicco bottino di podi per l’Atletica Pavese Voghera ai campionati nazionali indoor Aics (Associazione italiana cultura sport) sulla pista del palasport di Ancona. I portacolori della società vogherese ... laprovinciapavese.gelocal.it