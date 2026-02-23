Kilicsoy verso il rinnovo con il Cagliari | il riscatto diventa realtà

Il calciatore Semih Kilicsoy rischia di restare al Cagliari grazie al suo rendimento convincente. La causa è il miglioramento nelle ultime partite, che ha spinto i dirigenti a considerare seriamente il riscatto del suo contratto. Il club ha già avviato le trattative per definire l’accordo definitivo, puntando sulla continuità del giovane attaccante. La decisione definitiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni, mentre i tifosi attendono con curiosità l’esito.

Il Cagliari guarda al futuro offensivo con determinazione: Semih Kilicsoy sta calando le sue prestazioni in rossoblù e la dirigenza ha delineato una prospettiva di conferma a titolo definitivo. Il talento turco, giunto in prestito dal Besiktas, ha mostrato progressi costanti e una crescita che ha convinto la società a valutare seriamente l’investimento per prolungarne la permanenza in Sardegna. Nel corso delle approfondite valutazioni, il direttore sportivo Guido Angelozzi ha ufficializzato l’obiettivo di esercitare il riscatto al termine della stagione. L’operazione, legata agli accordi tra il Cagliari e il Besiktas, prevede una cifra di acquisto compresa tra gli 11 e i 12 milioni di euro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Kilicsoy, il Cagliari accelera per il riscatto: pronti i 12 milioni per convincere il Besiktas a chiudere l’operazioneIl Cagliari insiste per il riscatto di Kilicsoy.

Avanti il riscatto di Kilicsoy: Turchia arrivano nuovi segnali positivi per il CagliariIl Cagliari aspetta con fiducia il riscatto di Semih Kiliçsoy.

