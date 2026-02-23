Kiev | Putin verso III Guerra mondiale

2.07 "Il presidente russo Vladimir Putin ha inziato la Terza guerra mondiale e va fermato". A sostenerlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Bbc. A suo giudizio,il leader della Russia "ha già iniziato la Terza guerra mondiale", aggiungendo che la questione è "quanto territorio potrà conquistare e come fermarlo" e che in particolare "la Russia vuole imporre al mondo una forma di vita diversa e cambiare la vita che la gente ha scelto per sé stessa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ucraina, Mosca propone amministrazione Onu a Kiev per la pace. Zelensky: “Putin è schiavo della guerra”Il viceministro russo degli Esteri, Mikhail Galuzin, ha annunciato che Mosca propone di affidare un’amministrazione temporanea delle Nazioni Unite a Kiev, per cercare di riportare la pace nel paese.

Argomenti discussi: Verso il quinto anno di guerra nell’Ucraina sempre più sola; USA arbitro nei negoziati: Russia e Ucraina entrano nella fase decisiva del dialogo; Zelensky: USA e Russia vogliono che cediamo il Donbass; Commissione Ue: non vediamo dalla Russia segnali di impegno per la pace.

