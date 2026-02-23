Kiev | Putin verso III Guerra mondiale
Vladimir Putin ha avviato una escalation militare che rischia di scatenare una Terza guerra mondiale, secondo le parole del presidente ucraino. Zelensky critica le mosse russe, sottolineando come l’aumento delle operazioni militari possa portare a conseguenze devastanti. La tensione tra i due paesi cresce, con scontri che si intensificano lungo il confine. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi di questa crisi che si fa sempre più pericolosa.
2.07 "Il presidente russo Vladimir Putin ha inziato la Terza guerra mondiale e va fermato". A sostenerlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Bbc. A suo giudizio,il leader della Russia "ha già iniziato la Terza guerra mondiale", aggiungendo che la questione è "quanto territorio potrà conquistare e come fermarlo" e che in particolare "la Russia vuole imporre al mondo una forma di vita diversa e cambiare la vita che la gente ha scelto per sé stessa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Ucraina, Mosca propone amministrazione Onu a Kiev per la pace. Zelensky: “Putin è schiavo della guerra”Il viceministro russo degli Esteri, Mikhail Galuzin, ha annunciato che Mosca propone di affidare un’amministrazione temporanea delle Nazioni Unite a Kiev, per cercare di riportare la pace nel paese.
Osservatorio sul mondo che cambia: USA e Russia trattano, l’Europa spinge verso la guerra mondiale
Argomenti discussi: Verso il quinto anno di guerra nell’Ucraina sempre più sola; USA arbitro nei negoziati: Russia e Ucraina entrano nella fase decisiva del dialogo; Zelensky: USA e Russia vogliono che cediamo il Donbass; Commissione Ue: non vediamo dalla Russia segnali di impegno per la pace.
