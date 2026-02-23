kentia come coltivarla in casa e quanto bagnarla

Kentia si diffonde come pianta da interno grazie alla sua resistenza e al suo aspetto esotico. La causa è la sua capacità di adattarsi facilmente agli ambienti domestici, anche in spazi ridotti. La pianta richiede poche cure e si può coltivare efficacemente in vaso, purché si rispettino le corrette modalità di irrigazione. La sua altezza può crescere anche oltre i 3 metri in casa, creando un effetto tropicale.

Ha un aspetto esotico, è resistente, può raggiungere un’altezza imponente di circa 10 metri in piena terra. Di che pianta stiamo parlando? Ma della Kentia, una delle regine botaniche dei nostri living, dove si adatta in modo ammirevole a vivere in vaso e al chiuso. Il nome botanico della Kentia è Howea forsteriana, in quanto i primi esemplari furono scoperti sull’isola Lord Howe, in Australia. Da qui, la palma si è diffusa in tutto il mondo, trovando un’ampia cerchia di estimatori soprattutto in Europa. L’Inghilterra vittoriana ha visto la Kentia come pianta “ufficiale” decorativa dei salotti di borghesi e aristocratici. 🔗 Leggi su Dilei.it

