Kate Middleton incanta ai BAFTA | il romantico look di coppia nasconde un dettaglio coordinato

Kate Middleton ha attirato l’attenzione ai BAFTA con il suo abito elegante, mentre il marito William indossava un completo classico. La coppia ha scelto un look coordinato, creando un’immagine armoniosa davanti ai fotografi. La presenza di Kate dopo due anni di assenza ha suscitato grande interesse tra gli ospiti e i media. La serata si è conclusa con un sorriso e uno sguardo complice tra i due.