Kate Middleton e William sotto pressione ai Bafta | l’ammissione sul periodo non calmo

Kate Middleton e William affrontano nuove tensioni ai Bafta, dopo aver ammesso che il periodo recente è stato turbolento. La causa è l’arresto di un loro parente, che ha portato a discussioni pubbliche sulla famiglia reale. Durante l’evento, i due hanno mostrato segni di nervosismo e si sono confrontati con domande scomode sui recenti eventi. La presenza ai premi cinematografici si trasforma così in un momento di maggiore attenzione mediatica sulle loro difficoltà.

Non è stata una settimana facile per i Principi del Galles: Kate Middleton e il Principe William stanno affrontando le conseguenze dell’arresto di Andrea Mountbatten-Windsor. William è stato tra i primi promotori a incoraggiare suo padre, Re Carlo III, a prendere delle decisioni drastiche su Andrea. Sui Galles ricade ora la pressione più grande: se il Regno di Carlo sembra destinato a essere di “transizione”, sono Kate e William a rappresentare il futuro della Monarchia. Ai Bafta, William ha ammesso di non essere in uno “stato di calma”: una dichiarazione potente, che rompe con la filosofia della Regina Elisabetta, da sempre contraria a rivelare i propri sentimenti ed emozioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

Il principe William e Kate Middleton sul red carpet dei BAFTA sono la migliore risposta della royal family allo scandalo dell'ex principe AndreaIl principe William e Kate Middleton partecipano ai BAFTA per dimostrare il loro impegno nel mondo dello spettacolo e distogliere l’attenzione dallo scandalo dell’ex principe Andrea.

Londra, William e Kate arrivano ai BAFTA Film AwardsWilliam e Kate partecipano ai BAFTA Film Awards a Londra, dopo aver deciso di presenziare alla serata.

