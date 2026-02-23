kate middleton ai bafta 2026 il bracciale di diamanti che pochissime hanno indossato

Kate Middleton ha attirato l’attenzione ai Bafta 2026 perché indossava un raro bracciale di diamanti, pochi hanno sfoggiato un gioiello simile. La sua scelta di partecipare a un evento così esclusivo ha diviso l’opinione pubblica, soprattutto dopo le recenti notizie riguardanti la famiglia reale. La Principessa del Galles ha sfoggiato un abito di Gucci, attirando molti sguardi, mentre le critiche si sono concentrate sulla tempistica della sua presenza. La serata si è conclusa lasciando molti a riflettere.

L’apparizione di Kate Middleton e William ai Bafta 2026 ha fatto molto discutere in tutti i sensi. Da un lato, la Principessa del Galles ha lasciato tutti senza fiato con l’abito di Gucci, dall’altro lei e il marito sono stati criticati per aver partecipato a un evento glamour poco dopo il clamoroso arresto di Andrea Mountbatten-Windsor. Ma c’è un altro dettaglio che non è stato trascurato, il bracciale di diamanti appartenuto alla Regina Mary che in pochissime hanno osato indossare. Procediamo con ordine. Kate Middleton, il look non scontato ai Bafta 2026. Nelle ultime edizioni dei Bafta cui ha partecipato, Kate Middleton ha sempre optato per abiti da sera bianchi. 🔗 Leggi su Dilei.it

Ai Bafta 2026 îl beauty look più bello è quello di Kate Middleton, radiosa e principesca con capelli a onde soffici, più romantiche che maiKate Middleton ha conquistato i riflettori ai Bafta 2026 grazie a un look radioso e principesco, scelto dopo aver evitato l’evento per tre anni.

Kate Middleton incanta ai BAFTA: il romantico look di coppia nasconde un dettaglio coordinatoKate Middleton ha attirato l’attenzione ai BAFTA con il suo abito elegante, mentre il marito William indossava un completo classico.

