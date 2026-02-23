Kate e William insieme a sorpresa ai BAFTA gli Oscar britannici per scacciare il fantasma di Epstein? Intanto trionfa con sei statuatte One Battle After Another

Kate e William sono apparsi insieme sul red carpet dei BAFTA, dopo aver deciso di partecipare per distogliere l’attenzione da recenti scandali. La coppia ha camminato fianco a fianco, attirando l’attenzione dei fotografi e dei media. La loro presenza inattesa ha creato scalpore tra il pubblico, che ha osservato con curiosità questa scelta di visibilità. La serata ha visto anche il trionfo di un film, premiato con sei statuette, mentre loro si sono concentrati sull’evento.

Operazione simpatia riuscita. Il Principe William e la Principessa del Galles Kate sono apparsi, a sorpresa, mano nella mano sul red carpet dei BAFTA, considerati gli Oscar britannici. I due sono apparsi, tre giorni dopo che lo zio di William, Andrea Mountbatten-Windsor, è stato arrestato dalla polizia e trattenuto per 11 ore con l’accusa di aver inviato informazioni governative riservate al defunto finanziere e molestatore sessuale Jeffrey Epstein. Lo scandalo ha scosso la famiglia reale guidata da Re Carlo III, ma William e Kate rimangano popolari portabandiera della monarchia. William ha consegnato un premio nel suo ruolo di presidente della British Academy of Film and Television Arts. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: BAFTA 2026: One Battle After Another trionfa con sei premi, tra cui

Nomination BAFTA 2026: gli Oscar britannici sorprendono e candidano Paul Mescal per HamnetLe nomination dei BAFTA 2026 sono state annunciate, con Paul Mescal tra i candidati per il ruolo in Hamnet.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Anche William e Kate festeggiano San Valentino e sui social condividono una foto inedita; William e Kate Middleton, il retroscena sulla crisi del 2007: il ruolo della regina Elisabetta nel riavvicinamento; Ecco l’ultimatum della principessa Kate che ha cambiato il destino della coppia reale; Bafta 2026, il ritorno di Kate Middleton: abito riciclato e beauty look da favola.

William e Kate Middleton, il retroscena sulla crisi del 2007: il ruolo della regina Elisabetta nel riavvicinamentoDopo la separazione di William e Kate nel 2007, la coppia si ritrovò grazie anche all’incoraggiamento della regina Elisabetta, che invitò il nipote a fidarsi della relazione. Lo racconta Russell Myers ... vanityfair.it

Kate Middleton, l’importante annuncio di William che riguarda sua moglieWilliam interrompe le vacanze per fare un importante annuncio che ha un legame speciale con sua moglie Kate Middleton. dilei.it

BAFTA 2026: tutti i vincitori della 79ª edizione, Una battaglia dopo l’altra “One Battle After Another” domina la serata La notte del cinema britannico ha parlato chiaro: "One Battle After Another" di Paul Thomas Anderson è stato il grande protagonista dei BAFTA - facebook.com facebook

Di seguito tutti i vincitori dei #BAFTAs Migliori effetti speciali Avatar: Fire and Ash Migliore attrice non protagonista Wunmi Mosaku – Sinners Migliore attore non protagonista Sean Penn – One Battle After Another Miglior film per bambini e famiglie Boong Miglio x.com