Kallas | ‘non raggiunta intesa su nuove sanzioni a Mosca’

L’Unione Europea non è riuscita ad approvare il suo 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia, dopo che l’Ungheria ha posto il veto alla misura “Purtroppo non abbiamo raggiunto un accordo sul ventesimo pacchetto di sanzioni. Questo è un passo indietro e un messaggio che non volevamo inviare oggi, ma il lavoro continua”, ha dichiarato l’Alta rappresentante della politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, dopo una riunione del Consiglio Affari esteri. Il pacchetto aveva lo scopo di inviare un “segnale forte” a Mosca prima del 24 febbraio, giorno in cui ricorre il quarto anniversario dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

A Bruxelles l’atteso vertice dei ministri degli Esteri sull’Ucraina: Kallas pessimista su nuove sanzioni a Mosca, Zelensky furioso: “Svegliatevi, Putin ha già avviato la terza guerra mondiale”Il vertice dei ministri degli Esteri a Bruxelles si concentra sull’Ucraina, dopo che Kallas ha espresso scetticismo sulle future sanzioni contro Mosca.

A Bruxelles oggi l’atteso vertice dei ministri degli Esteri dell’Ue con focus sulla guerra in Ucraina e i dazi di Trump: Kallas pessimista su nuove sanzioni a Mosca mentre Zelensky aizza gli alleati: “Svegliatevi, Putin ha già avviato la terza guerra mondiale”Kallas ha espresso scetticismo sulle nuove sanzioni contro Mosca, mentre Zelensky ha chiamato gli alleati a reagire, accusando Putin di aver già avviato la terza guerra mondiale.

Ucraina, Kallas: non si è raggiunta intesa su sanzioni contro MoscaMilano, 23 feb. (askanews) - L'Unione Europea non è riuscita ad approvare il suo 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia, dopo che l'Ungheria ha posto il veto alla misura. libero.it

Ucraina, si dimette il premier Shmyhal. Kallas: Sanzioni a Putin? L'Ue non ha trovato l'accordo sul pacchettoIl primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha rassegnato le dimissioni oggi, dopo oltre cinque anni di mandato. Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato ieri di voler proporre la vice di Shmyhal, ... affaritaliani.it

Kaja #Kallas: “Purtroppo non abbiamo raggiunto un accordo sul 20° pacchetto di sanzioni alla Russia. Questa è una battuta d’arresto. È un messaggio che non volevamo inviare oggi. Ma il lavoro continua”. @politikosit x.com

#Merz certifica la frattura, #Rubio cambia i toni ma non la sostanza, #Kallas difende i valori europei. La Conferenza di #Monaco sancisce la fine degli automatismi nel legame transatlantico. #ISPIDailyFocus: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/monaco-le - facebook.com facebook