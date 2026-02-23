Juventus Yildiz e Bremer ancora in dubbio | domani la decisione per la Champions

Yildiz e Bremer rischiano di saltare la partita di Champions a causa di infortuni recenti. Il difensore affronta un problema muscolare, mentre il centrocampista ha subito un colpo alla caviglia e al polpaccio sinistro durante l'allenamento. La Juventus aspetta una decisione definitiva, che potrebbe influenzare la formazione per la sfida cruciale. La squadra si prepara con incertezza, sperando in un recupero rapido. La decisione finale arriverà domani.

I due calciatori più forti della Juventus restano in bilico. Si giocasse oggi, Kenan Yildiz e Gleison Bremer non prenderebbero parte al ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. Per fortuna dei bianconeri, però, il tentativo di rimonta contro i turchi è in programma per mercoledì alle ore 21 e Luciano Spalletti ha quindi due giorni pieni per sperare nel recupero dei suoi pilastri: il centrale brasiliano ieri si è allenato a parte per non sforzare il flessore che si è infiammato nella partita di andata a Istanbul, mentre il numero dieci è stato visitato per la doppia botta subita alla gamba sinistra - caviglia e soprattutto polpaccio - senza però essere sottoposto a esami strumentali.

Capello: «La Juventus mi lascia ancora ancora questo dubbio. E tra Nico Paz e Yildiz scelgo…»Capello esprime ancora alcune perplessità sulla Juventus, lasciando aperto il quesito tra Nico Paz e Yildiz.

Spalletti alla vigilia di Cagliari Juve: «Domani è la partita di Champions. Adzic non si tocca, sul riposo di Bremer e Yildiz…»Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, l’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha commentato le scelte tecniche e le questioni legate alla formazione.

