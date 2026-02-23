Juventus | Yildiz ancora in dubbio

La Juventus affronta un momento di incertezza a causa del dolore muscolare di Kenan Yildiz, che si aggrava con il passare dei giorni. Il giovane attaccante turco, importante per la strategia di gioco, rischia di saltare la partita decisiva contro il Galatasaray. I medici valutano ancora le sue condizioni, mentre i tifosi attendono novità sulla sua eventuale disponibilità. La squadra si prepara senza di lui, concentrata sulla sfida da vincere.

Con il ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray in programma mercoledì 25 febbraio allo Stadium (calcio d’inizio ore 21:00, da ribaltare il pesante 5-2 dell’andata a Istanbul), la Juventus vive ore di tensione per le condizioni di due pedine fondamentali: Kenan Yildiz e Gleison Bremer. Entrambi restano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Capello: «La Juventus mi lascia ancora ancora questo dubbio. E tra Nico Paz e Yildiz scelgo…»Capello esprime ancora alcune perplessità sulla Juventus, lasciando aperto il quesito tra Nico Paz e Yildiz.

Juventus, Yildiz e Bremer ancora in dubbio: domani la decisione per la ChampionsYildiz e Bremer rischiano di saltare la partita di Champions a causa di infortuni recenti.

